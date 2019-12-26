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أخبار العالم

مصرع العشرات في الفلبين بسبب الإعصار فانفون

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
لقى مالا يقل عن 16 شخصًا، اليوم الخميس، في الفلبين بعد أن هب الإعصار الوحشي "فانون" على الشاطئ في يوم عيد الميلاد.

وقال مسئولون فلبينيون إن أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين، وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

و"فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.
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