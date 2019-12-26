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أخبار العالم

حريق في مأوى للفقراء بمدينة أمريكية يشرد 250 شخصا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
حريق في مأوى للفقراء
حريق في مأوى للفقراء
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مسئولين أن حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء فأدى إلى تشريد 250 شخصا.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق، بحسب "رويترز".

وأضاف المسئولون أنه تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

وأضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء حتى اليوم الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.
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