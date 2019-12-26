رفع حالة الطوارئ.. طقس سيئ وعواصف ترابية ورياح تضرب القليوبية

حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة القليوبية حيث شهدت المحافظة عواصف ورياح شديدة محملة بالأتربة مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية بأبوزعبل والخانكة والعبور.



كما تسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية فى انقطاع الكهرباء على بعض القرى بطوخ وشبين القناطر بسبب سقوط بعض الأسلاك التى تمدها بالكهرباء كما تسبب شدة الرياح في سقوط أفرع الأشجار فى بعض الأماكن دون حدوث أي إصابات.



من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.



ووجه محافظ القليوبية بتواجد سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور على الطرق الرئيسية الزراعي والحر "بنها - شبرا"، والإقليمي للحد من الحوادث ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأى سقوط أمطار.