سمير صبري: مصر نجحت في أن تصبح بيئة جاذبة للاستثمار وسط الأزمات

أكد النائب سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن البيروقراطي اكبر مشكلة في ملف الاستثمار للبلاد، مضيفا أن الفترة الأخيرة المستثمر المحلي بدأ الانطلاق قي مشاريع جديد لم يدخلها سابقا.

واضاف النائب سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصر نجحت في أن تصبح بيئة جاذبة للاستثمار وسط الأزمات، متابعا أن الدولة تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات لتحقيق هذا الأمر.

وأشار النائب سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إلى أن مصر جهزت بنية تحتية وصرفت عليها تريليونات الجنيهات من أجل إحداث النهضة الحقيقية.