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محافظات

طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية وتراكم المياه بالشوارع.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
أمطار غزيرة في الدقهلية
أمطار غزيرة في الدقهلية
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همت الحسينى
واصلت الأمطار هطولها اليوم، الخميس، على مناطق متفرقة بمدن وقرى المحافظة.

وتأثرت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، فيما تراكمت مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع، وشهدت الشوارع زحاما مروريا، وانتشر رجال المرور لتيسير وسهولة الحركة.

كما أغلق الباعة محالهم وعزف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم بسبب الطقس السيئ والأمطار.

وقام رؤساء المراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط المياه لإزالة المياه من الشوارع التي تعيق حركة السير.
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