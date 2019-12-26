محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات ويوجه بالعمل على راحة المرضى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات بجميع القطاعات بمدن وقرى المحافظة.





وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويرها بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 95%، ووجه بدفع الأعمال لتسليمها في أقرب وقت.

كما تفقد المحافظ مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها، حيث بدأ الجولة بتفقد بنك الدم واطمأن على وجود رصيد من الدم والبلازما يفي باحتياجات المرضى والمترددين على المستشفى، كما تفقد أقسام الأشعة العادية والأشعة المقطعية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والمطبخ، ووجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاهتمام بالمرضى والعمل على راحتهم.





جدير بالذكر أن مستشفى التأمين الصحي دخل ضمن المستشفيات النموذجية التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان وحدتي الغسيل الكلوي، واللتين يوجد بهما 61 ماكينة غسيل كلوي و4 ماكينات للطوارئ، كما استمع إلى مطالب المرضى ومشكلاتهم ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمة بشكل أفضل وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على راحة المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مادية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة كنوع من تخفيف المعاناة عن كاهلهم.كما تفقد المحافظ أعمال تطوير أقسام العناية المركزة الخاصة بقسم النساء والتوليد بالمبنى القديم للمستشفى واستمع المحافظ من القائمين بالإشراف على عملية التطوير إلى شرح وافي عن الجدول الزمني لإنهاء وتسليم الأعمال، كما استمع إلى شرح للتصور الإداري لتشغيل القسم بعد افتتاحه، واستكمل المحافظ جولته بتفقد جناح حضانات الأطفال والتي يوجد به 22 حضانة، حيث لاحظ وجود عدد من الحضانات المعطلة ووجه بإصلاحها فورا وموافاته بتقرير بتمام الإصلاح، كما كلف المحافظ بتلافي عدد من الملاحظات في أعمال الدهانات والتشطيبات النهائية للأبواب وإعادتها بطريقة صحيحة.كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء مبنى جديد مكون من دورين خاص بعلاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي سيقدم خدمة لمواطني القليوبية بعد افتتاحه لندرة هذا التخصص بالمحافظة، وكلف المحافظ بمتابعة العمل وسرعة الانتهاء من الإنشاءات لتشغيل المستشفى في أقرب وقت لخدمة أبناء القليوبية.وتابع الجولة بتفقد مستشفى الأطفال التخصصي، حيث تفقد أجنحة الحضانات وأقسام العناية المركزة، وجراحة المواليد والعيادات الخارجية، والمتوفر بها علاج كيماوي لأورام الأطفال، وأثنى على نظام العمل بالمستشفى ووجود طاقم طبي متكامل يقدم خدمة متميزة للأطفال المرضى بالمحافظة.