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أخبار العالم

أول تعليق سوداني على تصريحات أردوغان بشأن وجود مرتزقة في ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
الجيش السوداني يعلق
الجيش السوداني يعلق على تصريحات أردوغان بشأن وجود مرتزقة
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دعاء أبوهشيمة
علقت القوات المسلحة السودانية على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وجود مرتزقة سودانيين يحاربون مع الجيش الليبي في طرابلس؛ مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة بين الجيش السوداني ومجموعات المرتزقة السودانيين في ليبيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، نفى الناطق باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، تصريحات أردوغان مشيرا إلى أن "الارتزاق ليس له بلد معين، وأنه أصبح مهنة وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء"، داعيا الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني أن توضيح هذه الأشياء يرجع إلى السلطات الليبية وليس لأي بلد أخر.

وشدد على أنه لا يوجد أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخير تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مؤكدا أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، إن "الجنسيات في تلك المنطقة تتشابه في ملامحها، وقد لا يكون هؤلاء المرتزقة سودانيين"، مضيفا أن "الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح حاليا بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حاليا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، إن "هناك خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا"، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وطبيعة عملهم وارتباطاتهم.
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