حصاد قضايا 2019 | اقتحام الحدود والتخابر.. حبيب العادلي وحسن مالك وأحمد دومة

التخابر مع حماس

في القضية الأشهر خلال عام 2019 والتى نظرتها الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمجمع محاكم طرة، عاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، وكلا من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وقضت ببراءة كل من صفوة حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.





وأما بالنسبة للمتهم محمد مرسي والذي اتهمته النيابة بالتخابر مع من يعملون لصالح منظمة أجنبية، وتولى قيادة جماعة، فقالت عنه المحكمة إنه كان مستاهلا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن وتسجيلات بصوته شهدت على وجوب أدلة التخابر، إلا أن وفاته حالت دون الحكم عليه وبات أمره معقودا لدى الغائب عالم الغيب والشهادة الذى يطلع على ما في الصدور فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لوفاته.

اقتحام الحدود الشرقية



كنيسة مارمينا - حلوان

إرهاب كنتاكي

أحمد دومة

الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

العائدون من ليبيا

إهانة القضاء

الإضرار بالاقتصاد القومي - حسن مالك

فساد وزارة الداخلية

ميكروباص حلوان

أحداث مسجد الفتح

لجان المقاومة الشعبية كرداسة

خلال 2019 شهدت أروقة وقاعات مجمع محاكم الجنايات بمنطقة طرة، وكذلك أكاديمية الشرطة، أحكاما قضائية سيذكرها التاريخ دوما، ولعل أبرزها الحكم على قيادات الإخوان في القضيتين الأشهر "اقتحام الحدود الشرقية"، "والتخابر مع حماس".لم تكن الأحكام في هاتين القضيتين فقط، بل أصدرت دوائر الإرهاب المختلفة بمجمع محاكم طرة والأكاديمية، أحكاما شهيرة كان بينها "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، و"أحداث مسجد الفتح"، و"فساد وزارة الداخلية"، وأيضا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".وفي القضية الأخرى التى عرفت إعلاميا بـ "لقتحام الحدود الشرقية"، والتى لنعقدت بمجمع محاكم طرة، عاقبت المحكمة محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عز الدين بالسجن المشدد 15 عاما، وقررت ببراءة كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، وأحمد أبو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد محمد مرسي عيسى العياط لوفاته.كما قضت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وعادل إمام محمد، بالإعدام شنقا عما أسند إليهما، ومعاقبة محمد فتحي عكاشة، ومحمد إسماعيل إسماعيل، بالسجن المؤبد، ومعاقبة إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبد الرازق، وشوربجي محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة علاء الدين منصور حسن إبراهيم وطه عبد التواب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وقضت ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "كنيسة مارمينا بحلوان".كما قضت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ببراءة أربعة متهمين حضوريًا للأول وغيابيًا للباقين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث إرهاب كنتاكي"، حيث قضت ببراءة حسن حسانين وعمر عطية وعصام حامد وعبد الرحمن أسامة مما نسب إليهم.وخلال عام 2019، عاقبت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والتى انعقدت بمجمع محاكم طرة، الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، بالسجن المشدد 15 عاما في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وألزمته بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات.كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، والتى انعقدت بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، ستة متهمين بالإعدام وألزمتهم المصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".وقضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بحكمها في إعادة محاكمة 14 متهما فى القضية التي عرفت إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا"، وعاقبت المحكمة متهمين بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة، 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.كما قضت الدائرة 17 بمحكمة الجنايات، والتي انعقدت بمجمع المحاكم بحكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "إهانة القضاء"، حيث عاقبت المحكمة كلا من منتصر الزيات وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومحمد العمدة بغرامة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه، كما قررت بسقوط التهمة عن عبد الحليم قنديل.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بمجمع المحاكم بطرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي، وأحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد، وكل من كرم عبد الوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، كما قضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبد التواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبد العظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.كما قضت محكمة جنايات الجيزه التي انعقدت بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها على حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ «الاستيلاء على أموال الداخلية»، وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكل من حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.كما قضت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمجمع محاكم طرة، بالحكم على ٣٢ متهما في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود محمد عبد التواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبد الرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبد الله محمد شكري، ومحمود عبد الحميد أحمد بالإعدام شنقا، ومعاقبة كل من محمد أيمن، وحسين هلال، ومحمود حسين بالسجن المشدد ١٥ سنة، ومعاقبة ١٥ متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وبراءة ٧ متهمين مما أسند إليهم.وقضت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمحمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح"، وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 5 متهمين عما أسند إليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.كما قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالإعدام شنقا، و41 آخرين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت ببراءة 14 آخرين ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم ومصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصروفات الجنائية.