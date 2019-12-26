شاهد.. لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة رئيس أركان الجيش الجزائري

تداول كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري، ونقلت ذلك وسائل إعلام مختلفة.





وأظهر المقطع عددا من الجزائريين بالشارع الرئيسي المجاور لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعد ما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.





وردد المواطنون شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.





وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الإثنين الماضي، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاما.