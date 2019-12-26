AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات خاصة لرباعي حراس مرمى النادي الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية.

 وخاض الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بعد غد، السبت، على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي غدا، استعداداته لمواجهة بطل زيمبابوي، قبل إعلان القائمة، والتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

وحقق الأهلي فوزا على الاتحاد السكندري، بنتيجة 4-0 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق سوداني على تصريحات أردوغان بشأن وجود مرتزقة في ليبيا

من المطار للمران.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلاتنيوم | شاهد

حكم توزيع الرجل أملاكه على أبنائه فى حياته

دعاء حرص عليه النبي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم من الصلاة| تعرف عليه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

لم يتزوج أبدًا.. 7 علاقات غرامية في حياة فريد الأطرش بمناسبة ذكرى رحيله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم