تدريبات خاصة لرباعي حراس مرمى النادي الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم

خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.



واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية.



وخاض الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بعد غد، السبت، على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويختتم الأهلي غدا، استعداداته لمواجهة بطل زيمبابوي، قبل إعلان القائمة، والتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.



وحقق الأهلي فوزا على الاتحاد السكندري، بنتيجة 4-0 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

