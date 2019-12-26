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برلمان

2 مليار جنيه.. محافظ المنوفية يكشف لـ محلية النواب حجم الأصول غير المستغلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:49 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن حجم الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وبلغت 76 أصل تبلغ قيمتها السوقية مليار و985 مليون جنيه، موزعة كالتالى، 24 مبنى بقيمة سوقية بلغت 85 مليون جنيه، و52 قطعة أرض فضاء بقيمة سوقية 1.9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم استغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها 11500 متر مربع (أرض المحلج) فى إنشاء مصنع لتدوير القمامة، وقطعة أرض أخرى بمساحة 2000 متر مربع لإنشاء قرية فينيسيا، كما تم استغلال مساحة 1026 مترا مربعا لإنشاء مول العاصمة ليضاهى أكبر المولات والمجمعات التجارية فى مصر.

وأعلن محافظ المنوفية أنه تم سحب قطعة أرض مساحتها 18 فدانا من جامعة المنوفية لمخالفته قرار التخصيص، موضحا أن هذه الأرض تم تخصيصها منذ 20 عام الجامعة لإنشاء كلية الطب البيطرى، إلا أنها لم تشتغل الأرض فى الغرض المخصص لها وقامت بتأجيرها، مشيرا إلى أن المحافظة ستستغلها فى إنشاء منطقة لوجيستية استثمارية للصناعات الحرفية واليدوية لدعم تلك الصناعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه سيتم تنظيم معرض دائم مجانى لمنتجات تلك المصانع بالمحافظة لدعمها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظ المنوفية وقيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم لمحافظة المنوفية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة.

ويضم الوفد ، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين. 

و تشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.
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