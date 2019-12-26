صرح صناعى عظيم.. محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج وتعبئة الزيوت

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يرافقه اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ومحارب هيلع رئيس حى الجنوب وأعضاء مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية.



وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان أقسام وعنابر الشركة المختلفة بداية من المعمل والتعرف على المكونات الإنتاجية والنظم التشغيلية للمصنع يليه تفقد قسم التعبئة ومتابعة مراحل سير التعبئة والتغليف والاستماع إلى شرح مفصل على كيفية عملية الإنتاج بجميع مراحلها داخل المصنع بالإضافة إلى مشاهدة فيلم تسجيلى يقدم المعلومات المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية والثالثة للشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية وأقسامه ومكونات المشروع فى المرحلة الأولى منه.



وأكد اللواء عادل الغضبان، على فخره وسعادته بمستوى الإنجاز الصناعى الذى يحدث على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن بورسعيد لا تدخر جهدا فى دعم ومساندة المستثمر الجاد والذى يساهم فى توفير الإنتاج والتسويق وخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالإضافة إلى توفير عملة صعبة والنهوض بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية تعد صرح صناعى عظيم يعمل على أعلى مستوى من نظم التشغيل والتجهيز وكفاءة المنتج، مؤكدا ضرورة استغلال الموارد لتحقيق الارتقاء والتقدم الذى يعود على المواطنين والمجتمع بالنفع .



يذكر أن الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى على مساحة 14500 م٢ والمرحلة الثانية على مساحة 8000م٢ والمرحلة الثالثة على مساحة 5500م٢ ويستوعب 500 عامل من أبناء بورسعيد وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه وتشتمل مكونات المشروع فى المرحلة الأولى ( خزانات الزيت الخام والمكرر ، وعنبر التعبئة للزيوت ، والمبنى الإدارى ، والخزان الأرضى للحريق وخزانات المياه للتشغيل ومبنى الغلايات ، وعنبر مخزن المنتج التام ، وغرف الكهرباء ، وسكن العمال ).