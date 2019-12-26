AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رانيا منصور تخرج عن العادة وتحتفل برأس السنة بالأسود الجريء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وخرجت رانيا منصور عن العادة في احتفالات رأس السنة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوفا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رانيا منصور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "قمر جدا" _ "في قمر يطلع الصبح كدا"

يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.













View this post on Instagram













Merry Christmas 🎄 Dress @doubledip_eg Makeup @abeersalama_makeupartist Jewelry @elmawardyjewelry
A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on Dec 26, 2019 at 4:59am PST
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقبعة سوداء .. فيفى عبده باطلالة كلاسيكة فى أحدث ظهور

سوزان نجم الدين تدعم المنتخب السورى

بـ فستان يظهر فقدانها للوزن.. ملك أحمد زاهر تتألق بالأسود

حمادة هلال يتألق في أضخم حفلات بورسعيد .. صور

راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور

مجوهرات ثمينة | سوزان نجم الدين تعلن عن تعرضها للسرقة

ترشيحاتنا

ضبطها فى وضع مخل.. المؤبد لقاتل ابنته وعشيقها و15 سنة لشقيقيها في البحيرة

الأهلي يفعل مبادرة تركي آل الشيخ ويرحب بمواجهة الهلال بالسعودية.. صور

الأهلي يعلن تفاصيل أضخم مزايدة بنوك في الأندية المصرية

والد محمد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان

طه إسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لـ قيادة الأهلي وسر تعثر التعاقد مع سباليتي

12 يوما.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور