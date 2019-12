شاهد.. رانيا منصور تخرج عن العادة وتحتفل برأس السنة بالأسود الجريء

شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وخرجت رانيا منصور عن العادة في احتفالات رأس السنة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوفا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رانيا منصور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "قمر جدا" _ "في قمر يطلع الصبح كدا"



يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.



























Merry Christmas 🎄 Dress @doubledip_eg Makeup @abeersalama_makeupartist Jewelry @elmawardyjewelry

A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on Dec 26, 2019 at 4:59am PST