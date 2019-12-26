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محافظات

عمرها 70 مليون سنة| اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق عاصر الديناصورات في الوادي الجديد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:47 م
اكتشاف حفرية لزاحف
اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق
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منصور ابوالعلمين
أعلن فريق بحثي بقيادة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واستاذ الحفريات والطبقات، والدكتور جبيلي عبد المقصود أبو الخير، أستاذ الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد، اكتشاف حفرية لكائن زاحف بحري عملاق عاصر الديناصورات بمدينة الداخلة بالوادي الجديد، ويعتقد أن عمر الحفرية أكثر من 70 مليون سنة.

وأكد الفريق البحثي أن الحفرية كانت محفوظة بشكل جيد جدا، حيث إن 80% من الهيكل العظمي بها مكتمل وسليم، وربما يرجع تاريخها للعصر الطباشيري، وترجع أهميتها إلى أنها أول حفرية شبه كاملة يتم اكتشافها في مصر وإفريقيا لكائن زاحف بحري عملاق.

ضم الفريق كلا من محمد كامل محمد جيولوجي متخصص، وأحمد عصام حلمي معيد بكلية العلوم قسم الجيولوجيا وحسناء أحمد محمد معيدة بقسم الجيولوجيا، وسارة محسن مساعد باحث بقسم الجولوجيا وعدد من طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن أهمية تلك الاكتشاف ترجع إلى أن تلك الكائنات كانت موجودة حتى نهاية العصر الطباشيري ثم انقرضت بشكل مفاجئ، وهي وحوالي 95% من الكائنات التي كانت موجودة على سطح الأرض، وبالتالي يفيد ذلك الكشف العلمي في محاولة التعرف على الأسباب والتغيرات المناخية التي أدت لانقراض تلك الأحياء من على سطح الأرض.
عمرها 70 مليون سنة| اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق عاصر الديناصورات في الوادي الجديد
عمرها 70 مليون سنة| اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق عاصر الديناصورات في الوادي الجديد
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