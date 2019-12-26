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رياضة

سيدات السلة بالأهلي يواجه الجزيرة اليوم في إياب نهائي دوري المرتبط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق السلة للسيدات بالنادي الأهلي مع الجزيرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات إياب نهائي دوري المرتبط.

وتقام المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي بقيادة علي هاشم، للفوز في المباراة الفاصلة في دوري المرتبط بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 87 - 35.

وصعد الأهلي إلى مباراة النهائي على حساب فريق سموجة في نصف النهائي، بنتيجة 87-71.

ويسبق مباراة سيدات الأهلي، لقاء فريق الناشئات تحت 18 سنة أمام الجزيرة في منافسات نفس البطولة التي تقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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