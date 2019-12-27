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محافظات

بين الحقيقة والأساطير .. بحر مويس بالشرقية ألقي به النبي موسى ويمد المحافظة بمياه للري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
.بحر مويس بالشرقية
.بحر مويس بالشرقية
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محمد الطحاوي
بحر مويس بمحافظة الشرقية يعد المصدر الأساسي المغذي للعديد من مراكز المحافظة بالمياة الصالحة للري وهو أحد فروع الرياح التوفيقي المتشعب من نهر النيل .

بحر مويس ليس بالبحر المعروف ولكنه أحد الفروع المتشعبة من الرياح التوفيقة ولكن نظرا لاتساعه عن المعتاد أطلق عليه أبناء الشرقية بحر مويس.

سبب التسمية..

هناك العديد من الأساطير المتعلقة حول سبب تسمية بحرمويس بهذا الأسم ولكن الراجح هو أنه عندما ولد النبى موسى عليه السلام وأوحى الله إلى أمه أن تضعه في التابوت وتلقيه فـــى اليم.

فقامت بذلك فطاف في اليم فالتقطته زوجة فرعون وأحبته، وأدخل البلاط الفرعوني، فطلبت زوجة فرعون اتخاذه ولدا فأدخلته القصر وأسموه (موسى) أي: المنتشل من الماء ومن هنا أطلق عليه بحر مويس .

أهمية بحر مويس..

يمر بحر مويس بعدد من المراكز منها مركز "الزقازيق وأبو كبير وههيا والإبراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر ومنيا القمح.

يمد بحر مويس معظم المراكز بالمياه الصالحة لري الأراضي الزراعية فيما عكف محمد علي باشا الكبير علي إنشاء الترع وتعميم طرق الري والصرف لأراضي مديرية الشرقية لإصلاح أراضيها الزراعية وتوسيع دائرة العمران فيها.

أبرز المنشأت المطلة علي البحر..

هناك عدد من المنشآت الهامة والحيوية المطلة علي بحر مويس ومن أبرزها مبني ديوان عام محافظة الشرقية بالإضافة الي جامعة الزقازيق وفرع جامعة الأزهر ومبنى رئاسة مدينة منيا القمح ومركز الشرطة بالإضافة الي القناطر التسعة التي بناها محمد علي باشا.
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