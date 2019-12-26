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برلمان

"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:05 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم بمشاركة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك بعد التوجيهات الأخيرة بطرحه للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذات خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة.

وشرح المسؤولون عن المصنع آخر التطورات لوفد البرلمان، حيث تم انتهاء الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع، وأنه سيتم تركيب جميع معدات خط الفرز فى موعد أقصاه شهر بدءا من يوم 10/12/2019 ويعقبه تجربة التشغيل، حيث يقام المصنع على مساحة 5 أفدنة وبأحدث التكنولوجيا العالمية و بسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية تكفل الاستفادة من هذه النفايات.

من جانبه أكد محافظ المنوفية للنواب انه يتم تذليل كافة العقبات التى قد تواجه التشغيل، خاصة أن هذا المصنع يعد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة التى تساهم فى خلق فرص عمل وإحداث تنمية من خلال الارتقاء بمنظومة النظافة.

كما تفقد الأعضاء الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، وبطاقة 30 ألف م3/يوم، حيث عدد المستفيدين من الخدمة 250 ألف نسمة، والقرى المقرر ربط تصرفاتها على التوسعات، منها قرى: المصيلحة، ميت خلف، ميت مسعود، شبراباص، سنجرج، منشأة الشريكين، منشأة عصام، شنوفة، شنوان، كفر شنوان، ومنشأة شنوان.

ويضم الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شيرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.
"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات
"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات
"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات
"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات
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