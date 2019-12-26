انتحار الزوج السابق لأميرة النرويج

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن آري بين، الزوج السابق للأميرة النرويجية، مارثا لويس، انتحر يوم الاحتفال بعيد الميلاد.



ونقلت القناة عن المتحدث باسم العائلة، غاير هاكونسند، قوله في بيان: "ببالغ الحزن في قلوبنا، يعلن أكثر المقربين من عائلة بين أنه قتل نفسه، نطلب احترام خصوصيتنا في الأوقات المقبلة".



ونعى ملك وملكة النرويج، "آري بي" في بيان قالا فيه: "آري كان جزء مهما من عائلتنا على مدى سنوات عديدة، ونحمل ذكريات دافئة عنه، ونحن ممتنون لأننا عرفناه وحزينون لأن أحفادنا فقدوا والدهم المحبوب، ونعزي والديه وأشقاءه الذين خسروا ابنهم وشقيقهم".