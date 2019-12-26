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أخبار العالم

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
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قسم صدى الخليج
ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من النساء؛ لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“، الإثنين الماضي.

وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

لكن مستخدمين كانوا تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.


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