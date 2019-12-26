مفيش فرق .. شاب مسلم يرتدي ملابس بابا نويل ويوزع الهدايا على المواطنين

شهدت شوارع مدينة زفتي بمحافظة الغربية استمرار شاب مسلم في العقد الثالث من عمره بمبادرة إنسانية لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين.



وجاء ذلك عقب حرص الشاب علي ارتداء زي ملابس بابا نويل وتوزيع الهدايا المجانية علي عدد من المواطنين المارين في الشارع.



من جانبه أكد الشاب محمد الفخراني صاحب المبادرة انه لا يوجد فرق بين أعياد المسلمين والمسيحيين في مصر مشيرا أن الجميع يحتفل ببداية عام جديد ندعوا الله ان يكون أفضل من العام المنقضي .



وتابع أن يحقق فيه الجميع كل ما يتمناه مشيرا الي انه قرر ارتداء زي بابا نويل بالرغم من انه خاص بالاخوة الاقباط لانه لا يشعر بفرق بين المسلمين والاقباط حيث انهم يحتفلون أيضا بأعياد المسلمين.



وكشفت ان الهدايا التي كان يوزعها هي هدايا رمزية ولكنها كانت تبث السعادة في نفوس المواطنين خاصة المسلمين قبل الاقباط.



وأشار بقوله "ادعوا كل المواطنين للاحتفال ببداية العام الجديد والدعاء لمصر بان تنعم بمزيد من التقدم والخير والامن والأمان".