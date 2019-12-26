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محافظات

معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:57 م
.نجاة مصحف وتفحم
.نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية
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احمد علي
"سبحان الله عز وجل ..كلماته لم يمسها النيران" بتلك العبارات رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشارع الغرباوي حيث آثار نسخة من مصحف القرآن الكريم لم تحترق أو تمسها النيران كانت متواجدة داخل سيارة ملاكي متفحمة فى الغربية .

وجاء ذلك علي الرغم من إحتراق السيارة وتفحمها بالكامل إثر ماس كهربائي مفاجئ أثناء سيرها بقرية سبرباي بمركز طنطا.

كان صاحب سيارة ملاكي اشتعلت فيها النيران منذ يومين بسبب ماس وأتت النيران علي محتويات السيارة بالكامل مما أدى إلى تفحمها .

وشرع مالك السيارة بنشر صورها عقب تفحمها وفي نفس الوقت نسخة قرآن كانت موجودة فيها لم تمسسها النيران .

وتسبب ذلك في تفاعل عدد كبير من المواطنين والذي يحرص عدد كبير منهم علي وضع نسخة من القرآن داخل السيارات وفي أماكن عملهم تفاؤلا بها.
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
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