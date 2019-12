أطعمة غير متوقعة لتنقية الرئة

هناك أطعمة تساعد على التخلص من السموم وشفاء رئتيك بشكل طبيعي إليك أهم الأطعمة التي يجب استهلاكها لضمان صحة الرئتين يقدمها موقع "



1. اليقطين

تظهر الأبحاث أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من البيتا كاروتين يمكن أن تفيد صحة الرئة. يعد البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية وتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ - وهو مغذ مهم لصحة الرئة.



2. البرتقال (فيتامين C)

غنى بفيتامين C لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة وتشمل الأطعمة الأخرى في هذه الفئة: البروكلي ، براعم بروكسل ، الفلفل الأخضر والأحمر ، الكيوي ، البطاطس والطماطم.



3. الفول والعدس

أطعمة تحتوي على خواص ترفع مستويات الهيموجلوبين. وكفائدة إضافية ، استكمل الحبوب والعدس بالأطعمة الغنية بفيتامين C لزيادة امتصاص الحديد.



4. الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر رائع لمضادات الأكسدة وهي مادة أساسية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أكسدة خلايا الجسم. وقد ثبت أن أكسدة الخلايا ، كما أكدت العديد من الدراسات ، كانت بمثابة محفز للعديد من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالرئة.



هناك العديد من المصادر الجيدة الأخرى لمضادات الأكسدة ، بما في ذلك: التوت البري والتوت البري والتوت البري والخوخ والفراولة والخرشوف والفاصوليا الحمراء.