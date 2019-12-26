فوائد الجمبري للحامل .. ولادة أطفال لديهم نسب ذكاء عالية

فوائد الجمبري للحامل متعددة، حيث أن الجمبري غذاء غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل اليود وهو عنصر ليس وفير في العديد من الأطعمة الأخرى، كما أن الجمبري يعد أيضًا مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية وأوميجا 6 و أوميجا 3، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة لذلك نرصد لكى سيدتى فى السطور التالية فوائد الجمبري للحامل.



فوائد الجمبري للحامل



الجمبري مصدر غذائي هاما جدا حيث أنه منخفض السعرات الحرارية ويوفر كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن لذلك تأتى فوائد الجمبري للحامل فيما يلي:-





- تناول الجمبري خلال الحمل يساهم فى ولادة أطفال تكون "نسب الذكاء" لديهم أعلى، حيث أشارات الدراسات إلى أن أطفال النساء اللائي تناولن كميات قليلة أو صغيرة من الأسماك والمأكولات البحررية مثل الجمبري أثناء الحمل يعانون من مشاكل سلوكية واجتماعية أكثر من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم أكثر الأسماك.



- الحصول على أوميجا 3 ضمن فوائد الجمبري للحامل، حيث أن الجمبري طعام مليئ بـ أوميجا 3 الصحية، لذلك يُنصح السيدات بضرورة إدماج الجمبري ضمن وجباته الغذائية.



- تناول المأكولات البحرية والجمبري يساهم في تقليل خطر الموت من مرض الشريان التاجي بنسبة 36 في المئة.



- أما بالنسبة لمرضي السكرى يُنصح السيدات الحوامل بتناول حصتين على الأقل من الجمبري كل أسبوع حيث أن الأطعمة الغنية بالبروتين وعالية بالأوميجا 3 مهم جدا فى مواجهة أثار مرض السكرى وغيره.



- يمد الجمبري الجسم الفيتامينات التى تتضمن الفوسفور، والنحاس، والزنك، والمغنيسيوم، والكلسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والمنغنيز.



- المواد المضادة للاكسدة في الجمبري" الروبيان جيدة لصحتك، هذه المواد يمكن أن تحمي الخلايا من التلف، حيث تشير الدراسات إلى أن أستازانتين المضادة للأكسدة يساعد على منع التجاعيد ويقلل من أضرار أشعة الشمس .



- تناول الجمبري "الروبيان" يوميا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان حيث أن الجمبري يحتوى على الكثير من السيلينيوم . حيث تشير الدراسات إلى أن هذا المعدن يمنع أنواعًا معينة من السرطان، فضلا عن الوقاية من العديد من الأمراض.



مصدر المعلومات مواقع healthline وwebmd.