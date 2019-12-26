AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حكومة شرق ليبيا تكشف مطالب أردوغان من تونس بشأن عمل المخابرات التركية في ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت "الحكومة المؤقتة" المتحالفة مع "الجيش الوطني الليبي" إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب من الجانب التونسي السماح لاستخبارات تركيا بالعمل على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال نائب رئيس الوزراء في "الحكومة المؤقتة" الناشطة شرق ليبيا، عبد السلام البدري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: "اليوم يفاجئنا أردوغان بزيارة إلى دولة تونس ويطلب حسبما هو مسرب من تونس أن تسمح لمخابراته بالعمل على عدم استقرار ليبيا من خلال استغلال تونس الجارة لليبيا".

وأكد البدري أن "الشعب الليبي سوف يقاوم الغزو التركي، مشددا على أن ليبيا لن تكون جزءا من إمبراطورية أحلام أردوغان وخسارته لبلدية اسطنبول لن يعوضها بمدينة ليبية.

وتابع: "الليبيون سيقاومون المساس بوحدتهم الوطنية وبسلامة أراضيهم واستقلال قرارهم، والجيش الوطني العربي الليبي سوف يتصدى للغزو التركي".

واتهم البدري "دول الإسلام السياسي" وخاصة تركيا وقطر بـ "استخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة لهم في سبيل وضع ليبيا تحت أقدام الإسلام السياسي"، مبينا: "آخر ما قامت به تركيا هو توقيع اتفاق مع جهة غير رسمية لا يحق لها تمثيل ليبيا وأبرمت معها اتفاقية لرسم الحدود البحرية مع ليبيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك للسيادة .. البرلمان الليبي يرفض اتفاقية السراج وأردوغان

صدى البلد يرصد أسانيد قانونية تبطل اتفاق السراج وأردوغان

اتفاق تركيا والوفاق.. أردوغان يستغل ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط

القرصان العثماني.. كيف يستغل أردوغان دولة ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط؟

فايز السراج يتصدر تويتر.. ومغردون: سراج يبيع ليبيا.. شاهد

اليونان: الاتفاق بين أردوغان والسراج باطل.. وجرى بسوء نية

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك

يبدأ في مارس .. مخطط هاني أبوريدة للعودة إلى رئاسة اتحاد الكرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور

ليست لـ ليلى علوي.. حمدي الوزير: نظرة التحرش الشهيرة كانت لرجل.. فيديو

واقعة الهياكل العظمية..التحقيقات توضح سبب عدم اكتشاف وفاة الزوجين طوال 7 سنوات

بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور