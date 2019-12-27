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مرأة

بزجاجات الماء البلاستيك.. طريقة عمل شجرة الكريسماس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اقترب يوم رأس السنة الذي يحتفل به الكثير في المنازل وتنتشر مظاهر الاحتفال بالشوارع والميادين والبيوت، وتكون شجرة الكريسماس هي إحدى رموز الاحتفال بالسنة الجديدة.


وإذا كنت ترغب في وضع شجرة الكريسماس بالمنزل نقدم لكي طريقة عملها بالمنزل دون تكاليف بعدة طرق فيمكن عملها من خلال زجاجات مياه البلاستيك 


إحضار عدد 15 زجاجة او اقل اذا كنت ترغب في شجرة بمقاس صغير ، واذا كنت ترغب بشجرة كبيرة عليك زيادة عدد الزجاجات 

الطريقة: 
قص كل زجاجة بالعرض علي شكل شرائح وتلوينها باللون الأخضر ثم قص كل شريحة بالطول حتي تصبح بشكل التنورة الشراشيب وتلصق كل شريحة مقصوصة بأخرى فوق بعضها حتي تحصلي علي المقاس المناسب وأخيرا لصق فم الزجاجة ولصق كورة في حافتها؟
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