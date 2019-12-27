بزجاجات الماء البلاستيك.. طريقة عمل شجرة الكريسماس

اقترب يوم رأس السنة الذي يحتفل به الكثير في المنازل وتنتشر مظاهر الاحتفال بالشوارع والميادين والبيوت، وتكون شجرة الكريسماس هي إحدى رموز الاحتفال بالسنة الجديدة.









وإذا كنت ترغب في وضع شجرة الكريسماس بالمنزل نقدم لكي طريقة عملها بالمنزل دون تكاليف بعدة طرق فيمكن عملها من خلال زجاجات مياه البلاستيك









إحضار عدد 15 زجاجة او اقل اذا كنت ترغب في شجرة بمقاس صغير ، واذا كنت ترغب بشجرة كبيرة عليك زيادة عدد الزجاجات





الطريقة: