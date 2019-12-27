12 معلومة تلخص آخر أخبار البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم

أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم العديد من الاخبار الهامة على مدار الاسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد لمن يهمه الأمر 12 معلومة تلخص آخر أخبار بوابة وظائف المعلمين :





* تم البدء فى مخاطبة المرحلة الثالثة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهم .





* من المقرر أن تبدأ الاختبارات النفسية لهؤلاء المتقدمين ، يوم الاربعاء الموافق 1 يناير 2020 .





* هذه الاختبارات النفسية يتم عقدها تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.





* تقرر بدء التوزيع التلقائي للرغبات الوظيفية طبقا لشروط المفاضلة





* نظرا لضيق الوقت سوف يتم قبول الملفات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة على التوازي





* تقرر السماح للمتقدمين الذين لم يجتازوا الشهادات المهارية المطلوبة بدخول عملية التوزيع والمفاضلة بشرط إثبات جدية حجز الاختبار





* التقديم في البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم متاح للجميع وليس مقتصرًا على المتعاقدين السابقين





* خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات غير الفعالة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم





* يشترط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.





* سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين





* البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للبوابة هو [email protected] فقط.



