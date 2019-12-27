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تعليم

12 معلومة تلخص آخر أخبار البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم العديد من الاخبار الهامة على مدار الاسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد لمن يهمه الأمر 12 معلومة تلخص آخر أخبار بوابة وظائف المعلمين : 

* تم البدء فى مخاطبة المرحلة الثالثة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهم .

* من المقرر أن تبدأ الاختبارات النفسية لهؤلاء المتقدمين ، يوم الاربعاء الموافق 1 يناير 2020 .

* هذه الاختبارات النفسية يتم عقدها تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

* تقرر بدء التوزيع التلقائي للرغبات الوظيفية طبقا لشروط المفاضلة

* نظرا لضيق الوقت سوف يتم قبول الملفات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة على التوازي 

* تقرر السماح للمتقدمين الذين لم يجتازوا الشهادات المهارية المطلوبة بدخول عملية التوزيع والمفاضلة بشرط إثبات جدية حجز الاختبار 

* التقديم في البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم متاح للجميع وليس مقتصرًا على المتعاقدين السابقين

* خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات غير الفعالة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم

* يشترط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.

* سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين

* البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للبوابة هو [email protected] فقط.

* عدد المتقدمين إلكترونيًا إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، بلغ 418471 متقدما، منهم 415581 طلب توظيف
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