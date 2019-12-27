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رياضة

تفاصيل رحلة علاجية جديدة للخطيب وحقيقة خضوعه لجراحة أخرى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
الخطيب وعبد الحفيظ
الخطيب وعبد الحفيظ
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عمرو ابوبكر
أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيغادر إلى فرنسا مجددًا يوم 25 يناير المقبل للخضوع لفحوصات طبية جديدة.

وأوضح القيعي أن رحلة الخطيب العلاجية قد تشمل خضوعه لجراحة حال استمرار آلامه.

وعاد الخطيب من رحلة علاجية في فرنسا وظهر في مران فريق الأهلي اليوم الخميس لتحفيز اللاعبين قبل لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الخطيب حضر المران الأخير للفريق الأول كرة القدم وظهر بصحة جيدة، وظهر اللاعبين والجهاز الفني بسعادة كبيرة بحضور بيبو.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه بلاتينيوم الزيمباوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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