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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من البرلمان الليبي بعد مطالبة السراج لـ أردوغان بالتدخل العسكري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:09 ص
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
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أحمد قاسم
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الجمعة، إن تلويح تركيا بالتدخل العسكري في ليبيًا يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الليبية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول.

وأضاف العقوري في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية: "إنه تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده".

وتابع: "مجلس النواب الليبي يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ردع أي تحرك عسكري ضد بلادنا".

وردا على سؤال "سبوتنيك"، أنه في حال تلقي طرابلس دعما عسكريا من أنقرة هل إمكانيات الجيش الليبي في ظل الحظر تؤهله لمواجهة العتاد التركي وهل هناك مساعدة عسكرية تصل للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، أجاب العقوري: "نحن نثق في قدرات المؤسسة العسكرية الوطنية بقياداتها وعناصرها وقد حاربنا الإرهاب في بلدنا في الأعوام الماضية نيابة عن العالم بجهودنا الذاتية وإصرار وشجاعة قواتنا المسلحة وحكمة قياداته".

واختتم العقوري حديثه قائلا: "الجيش الليبي مؤسسة عريقة ويحظى بدعم شعبنا ومواقف جيشنا مشرفة في الدفاع عن سيادة وحرمة أراضينا وحرية بلادنا وشعبنا".
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