مقتل 14 عسكريا بهجوم استهدف قافلة أمنية غربي النيجر

قتل 14 عسكريا نتيجة هجوم شنه مسلحون على قافلة تضم عناصر من الحرس الوطني وقوات الدرك في غرب النيجر؟





وقالت وزارة الداخلية النيجيرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "لقافلة وقعت في كمين في منطقة تيلابيري، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 7 من أفراد الحرس الوطني والعدد نفسه من عناصر قوات الدرك. وأشار البيان إلى أن العسكريين تم إرسالهم لحماية مجموعات تعمل مع الناخبين في مديرية أبالا".





وفي 10 من الشهر الجاري، أودى هجوم شنه أفراد جماعة إرهابية بحياة 70 عسكريا غربي النيجر.





وتشهد أنشطة المجموعات المتطرفة تصاعدا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة، في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تعرضت مواقع القوات الحكومية في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لهجمات واسعة النطاق.