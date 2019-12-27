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تعليم

البحث العلمي تعلن عن 27 منحة جديدة بالتعاون مع السفارة الهندية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع الهيئات الخارجية ، عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021 مقدمة للكوادر الحكومية.

شروط الالتحاق:

إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.

السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20 إلى 30 عاما.

السن بالنسبة للحصول على الدكتوراة حد أدنى 45 عاما.


وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15/1/2020 بالنسبة للماجستير 15/7/2020 بالنسبة للدكتوراه.


وتتحمل الحكومة الهندية نفقات السفر والرسوم الدراسية وبدل المعيشة والتأمين الصحى، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع http://a2ascholarships.iccr.gov.in/
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