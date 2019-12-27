فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟

أحييت خلال الفترة الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب بمجموعة مميزة و رائعة من فساتين السهرة، وذلك خلال تألقها على المسرح أثناء إحيائها الحفلات الغنائية.





فتعد الفنانة شيرين عبد الوهاب من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق رائع و أنيق فى اختيار تصميمات الفساتين التى تظهر بها فى مختلف الحفلات و المناسبات.





فقد ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أخر ثلاث حفلات لها بمصر و السعودية و دبى، بفساتين أنيقة ذات اللون الأحمر مما جعلها تخطف الأنظار.





حيث ارتدت خلال إحيائها حفلا غنائيا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فستانا أحمر طويلا بأكمام طويلة من دار الأزياء العالميةBronxandBanco ، واتسم التصميم بالقماش الستان الذى لا يحمل أى نقوش، وبلغ سعر فستان شيرين عبد الوهاب 898 دولارا بعد الخصم، أى ما يعادل 14,529 جنيها مصريا.





بينما اختارت خلال إحيائها حفلها في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة ، فستانا أحمر فخما يتسم بالكامل بالتطريزات اللامعة التى زادت من قيمة الفستان.



