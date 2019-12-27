الأقصر تحصد جائزتين بدورة مصر للتميز الحكومي 2019

حصدت محافظة الأقصر مركزان بالدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومى 2019 بجائزة القيادات المتميزة ( فئة مدير إدارة ).





و كان كل من الدكتور ياسر أحمد السعيد الصاوى نائب رئيس مركز أرمنت و ياسر محمد محمود جاد الرب مدير إدارة التخطيط والمتابعة ضمن العشرة الاوائل بالمرحلة النهائية على مستوى الجمهورية ضمن عمليات التقييم فى الدورة الأولى " جائزة مصر للتميز الحكومى 2019 " بجائزة القيادات المتميزة ( فئة مدير إدارة ) من ضمن 274 قياديا متقدم لهذه الجائزة .





جدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى «جائزة مصر للتميز الحكومى» لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وتشجيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادىء وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تقتضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.



