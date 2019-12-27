فيديوجراف| أطعمة لتخليص الرئتين من السموم

توجد أطعمة تساعد على التخلص من السموم وشفاء رئتيك بشكل طبيعي لضمان صحتهما.
وأظهرت الأبحاث أن البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية وتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ وهو مغذ مهم لصحة الرئة.
ويحتوى الفول والعدس على خواص ترفع مستويات الهيموجلوبين.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
وأظهرت الأبحاث أن البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية وتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ وهو مغذ مهم لصحة الرئة.
ويحتوى الفول والعدس على خواص ترفع مستويات الهيموجلوبين.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..