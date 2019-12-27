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فيديو جراف

فيديوجراف| أطعمة لتخليص الرئتين من السموم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:09 م
صدى البلد
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فيديوجراف
توجد أطعمة تساعد على التخلص من السموم وشفاء رئتيك بشكل طبيعي لضمان صحتهما.

وأظهرت الأبحاث أن البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية وتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ وهو مغذ مهم لصحة الرئة.

ويحتوى الفول والعدس على خواص ترفع مستويات الهيموجلوبين.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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