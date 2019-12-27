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مرأة

أبرزها ضعف الذاكرة.. أضرار البنج الكلي على المدى الطويل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:31 م
اضرار البنج الكلي
اضرار البنج الكلي
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رشا عوني
يخشى الكثير التعرض للتخدير الكلى عدة مرات في العمليات الجراحية، لما له من أضرار قد تظهر لاحقًا، أما في حالات الولادة القيصرية يترك الطبيب الحامل تختار التخدير الكلي أو النصفي حسب رغبتها، لكن عادة ما نسمع عن خطورة التعرض للبنج الكلي بشكل متكرر.

كشف موقع healthline عن أضرار البنج الكلي على المدى البعيد والتي قد تظهر بعد فترة طويلة من التخدير الكلي وإجراء العلملية، ويعاني منها بشكل خاص كبار السن، ومنها :

1- ضعف الذاكرة
عادة ما يتعرض المريض بعد العملية مباشرة لارتباك ويشعر كأنه في غيبوبة حتى يبدأ في الإفاقة والتذكر، لكن مع التعرض المستمر للتخدير الكلي يؤثر ذلك بشكل سلبي على ذاكرة الإنسان وتضعف.

2- مشاكل الشعر
التعرض المستمر لـ البنج الكلي يسبب ضعف بصيلات فروة الرأس، وقد يتسبب في تساقط الشعر على المدى البعيد.

3- إذا كان المريض يعاني من أمراض القلب أو الرئة أو الكليتين أو ارتفاع ضغط الدم و السكر، فيكون معرضًا للخطر تحت تأثير البنج الكلي.

4- التعرض للتخدير الكلي بشكل مستمر يجعل الجسم لا يستجيب بشكل سريع للتخدير مرة أخرى، فيضطر الطبيب إلى إعطاء المريض جرعة بنج زيادة كي يصل إلى التخدير المطلوب.
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