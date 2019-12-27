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فن

بطريقة ساخرة.. هنيدي يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

والفيديو عباره عن مقطع له من فيلم وش إجرام يعبر به عن استقباله للعام الجديد بطريقة ساخرة وعلق على الفيديو قائلا:"أانا جاي يا ٢٠٢٠ .. مستعد جدا للسنة الجديدة".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:
"ولا اهضم"_،"مسخرة ياهنيدى والله"،_"معايدة كل سنه"،_" ربي يفرحك ويجعل ايامك ضحك وفرح وسعادة ع قد مابفرح لما شوفك"،_"مش ناوي تطول بقا انا نفسي اشوفك طويل قبل ما اموت بحبك"

ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".





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