هيئة الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس في البلاد لمدة 72 ساعة



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.



تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط