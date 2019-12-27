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مرأة

احمي نفسك.. 4 أطعمة تقي من الإصابة بأمراض الروماتيزم .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:04 م
4 أطعمة تقي من الإصابة
4 أطعمة تقي من الإصابة بأمراض الروماتيزم
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آية التيجي -حياة عبد العزيز-رضوى حسام- ابانوب نبيل
قالت الدكتورة شيماء أحمد عويلة استشاري الروماتيزم، وعضو جمعية الروماتيزم الأمريكية والجمعية الأوروبية لأمراض المفاصل والروماتيزم، إنه لا يوجد أطعمة محددة يمكنها أن تقي من الإصابة بمرض الروماتيزم، سواء كان المناعي أو الميكانيكي، حيث إن اكبر من تناول بعض الاطعمة التي تخلصنا من هذا المرض، أو تعالجه.

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وأكدت عويلة خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن مفهوم اتباع نظام غذائي صحي أى بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة، والبعد عن الأطعمة الدسمة، والضارة للجسم بشكل عام، وفيما يلي سنقوم ذكر ابرز الاطعمة التي تقي من الإصابة بأمراض الروماتيزم بكافة انواعها، وتشمل:

1- الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة:

وأشارت عويلة، إلى أن تناول الخضروات الورقية بكافة أنواعها، والفواكه الطازجة يمكن ان تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الروماتيزمية، وتحافظ على مناعة الجسم.

2- منتجات الألبان خالية الدسم:

وأفادت عويلة، إلى أن استهلاك منتجات الألبان خالية الدسم يمكن أن يقينا من الإصابة بهشاشة العظام، وبالتالي يجنبنا الإصابة بمرض الروماتيزم.

3- شرب الماء باستمرار:

وتابعت عويلة، إلى أن شرب الماء على مدار ساعات اليوم المختلفة يمكن ان تساعد على ليونة المفاصل، والانسجة.

4- التقليل من تناول البروتينات:

وأضافت عويلة، إلى ان الأطعمة الغنية بالبروتينات يمكن ان تزيد من فرص الإصابة بالنقرس والذي يعرف بأنه أحد الأمراض التي تسبب في الإصابة بالروماتيزم، لذا فيجب التقليل من تناول منتجات اللحوم الحيوانية، واستبدالها بمنتجات الأسماك.

وشاهد تصريحات الدكتورة شيماء احمد عويلة استشاري الروماتيزم فى الفيديو التالى:
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