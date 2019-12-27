بدءا من الأحد.. عرض مسلسل كاراميل يوميا على MBC مصر 2

"حَبَّة من الكاراميل" تُغير مسار حياة الفتاة الجميلة "مايا" وتضعها في قلب أحداث ساخنة ومُنافسات شرسة بين رجال أعمال، مُفاجآت كثيرة وحكايات شيقة يشهدها المُسلسل اللبناني "كاراميل" تبدأ قناة "MBC مصر2"، عرضه يوميًا من "الأحد" المُقبل في تمام الثامنة مساءً.



يجمع مُسلسل "كاراميل" نُخبة من نجوم الدراما العرب منهم ماجي بو غصن، وظافر العابدين، وكارمن لبس، وبيير داغر، وكارين سلامة ، وطلال الجردي، وجيسي عبده، وآخرين، وهو من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب، وقدمت شارة المُسلسل النجمة نوال الزغبي.



تدور أحداث "كاراميل" المُثيرة حول "مايا" ماجي بو غصن، التي تعيش حياة عادية مع والدتها وشقيها وخطيبها، إلي أن تتناول حبة كاراميل تدفعها لإستشراف المُستقبل وخصوصًا بعد تعرفها على رجل الأعمال الشاب "رجا" ظافر العابدين، الذي يخوض صراعا كبيرا مع منافسة في عالم المال رجل الأعمال "فؤاد شاهين" بيير داغر، وشقيقته "كارلا" كارمن لبس.