بالفيديو.. طرق فعالة للتوعية من الأورام السرطانية.. الأعمال الدرامية أهمها









وأكد وزير التعليم الأسبق، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأعمال الدرامية والبرامج من أكثر الطرق وصولا إلى الشباب والكبار، فهي تخلق جوا توعويا دون أن يشعر المشاهد بأنها تستهدف هذا الأمر.وتابع حسين خالد، أن هناك بعض الأعمال الفنية التي قد أجريت مسبقا، وقد أثارت الجدل بشكل كبير ومن بينها مسلسل حلاوة الدولة، والتي كانت بطلته الفنانة هند صبري، حيث إن المسلسل كان يدور حول إصابتها بسرطان اللوكيميا، والمعروض بسرطان الدم، وكيفية الإصابة به، ومراحل علاج المرض، حيث جسد العمل معاناة مريض السرطان.وأشار خالد، إلى أن المناهج والمقررات الدراسية لها أيضا دور في التوعية تجاه الأورام السرطانية، حيث إنه قديما كانت المناهج الدراسة في نهاية كل كتاب بعض النصائح الهامة التي تسهم في الحفاظ على الصحة، وهي أمور قد اختفت في الآونة الأخيرة.ونوه خالد، أنه يجب توعية الأطفال أيضا في المرحلة الإبتدائية، وصولا إلى الشباب في الفترة الجامعية، حيث يجب أن يكون هناك بعض الندوات التثقيفية والتعليمية والمؤتمرات الطبية التي نقدمها لهم بهدف نشر التوعية بينهم، وتعليمهم طرق النجاة من هذه الأمراض الفتاكة، والمزمنة.وإليكم الحوار من هنا..