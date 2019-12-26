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مرأة

للنساء كبار السن.. الحلويات والخبز الأبيض يسببان الأرق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
الأرق ومشاكل النوم
الأرق ومشاكل النوم
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في مدينة نيويورك، عن أن النساء الأكبر سنًا اللائي يتناولن الكثير من الحلويات والخبز الأبيض أكثر عرضة للأرق.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنهم وجدوا أن يوميات الطعام لـ 50000 امرأة في منتصف الستينيات، والتي كانت تعتمد على استهلاك الحلويات والخبز الأبيض بشكل كبير كان لديهم أعراض الحرمان من النوم، والإصابة بالأرق.

واقترح الباحثون، أن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى إطلاق مزيد من الهرمونات التي تسبب في الشعور بالأرق، مما يتسبب في صعوبة الحصول على نوم صحي.

وأضاف الباحثون، أن فقدان النوم يمكن أن يجعل الناس يتوقون إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام أكثر ، مما يعني أن التأثير قد ينقلب في الاتجاه الآخر، ويتسبب في الاصابة بالسمنة، والتعرض للأمراض المترتبة عليه كأمراض القلب، والسكري والضغط.

ووجد الباحثون، أن النساء في الدراسة كانوا أكثر عرضة بنسبة 16 في المائة للإصابة بحالة من الأرق، إذا تناولن الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر، أو الكثير من الخبز الأبيض.

وقال الدكتور جيمس جانجفيش ، كبير الأطباء النفسيين بجامعة كولومبيا، إنه تشير نتائجنا إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق الشديد والمزمن، وتجنب تناول الحلويات، والخبز الأبيض، والتحكم في الوزن قد المستطاع ليكون بمعدله الطبيعية.

وأضاف جانفيش، ان الدراسة لم تشير إلى تحديد سبب تأثير الحلويات والكربوهيدرات المكررة، والتي تشمل الخبز والكعك والمعجنات والمعكرونة على نوم الأشخاص المشاركين في الدراسة، إلا أنهم وجدوا ان التغيرات الهرمونية قد تكون السبب في ذلك. 

وتابع الدكتور جانجفيش، أنه عندما يتم رفع نسبة السكر في الدم بسرعة، يتفاعل جسمك من خلال إفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تتداخل مع قدرتنا في الحصول على نوم صحي.

وأشار جانفيش، إلى أنه كانت النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الخضروات والألياف والفواكه الكاملة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالأرق بالفعل وكانوا ينامون بشكل أفضل، ولعدد ساعات تتراوح ما بين 7 إلى 8 ساعات. 

وعلى الرغم من أن الفواكه الكاملة تحتوي على سكر ، إلا أنها تحتوي أيضًا على ألياف تساعد في تقليل طفرات السكر في الدم ، مما يجعل هذه الأطعمة منخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم.
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