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أخبار العالم

مصادر تكشف حقيقة حسابات تحمل اسم سعود القحطاني على مواقع التواصل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:11 م
سعود القحطاني
سعود القحطاني
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل اسم "سعود القحطاني" في مواقع التواصل الاجتماعي ، مزوّرة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت إنشاء وتداول حسابات مزورة في شبكات التواصل الاجتماعي تحمل اسم سعود القحطاني.

سرعان ما تصدر اسم سعود القحطاني، قائمة تريند "تويتر"؛ عقب إعلان النيابة العامة السعودية، عدم توجيه أي تهمة للمستشار السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وغرد السعوديون معربين عن فرحتهم ببراءة سعود القحطاني من أي تهمة في القضية، إلا أن كثيرين اهتموا بمطالبة إدارة "تويتر" بإعادة الحساب الرسمي لسعود القحطاني، حيث كان الموقع قد أوقفه مؤخرا.

كانت السلطات السعودية، أصدرت أحكاما بالإعدام على 5 أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين، كما قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام للقحطاني.
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