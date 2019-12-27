مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى









نشر مصفف الشعر الخاص بحفل خطوبة الفنانة هنادي مهنى، والفنان أحمد خالد صالح، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة 27 ديسمبر.وظهرت هنادي مهنى في الفيديو تفاجئ خطيبها أحمد خالد صالح، بخروجها، في ظل انتظاره بالخارج، لتعم الفرحة على العروسين، ويقوم «أحمد» بالامساك بيدها ويقبل رأسها، في ظل تعالي الزغاريد.وقال الموسيقار هاني مهنى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن حفل الخطوبة العائلي اقتصر على قراءة الفاتحة ولبس الدبل فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل حفل للخطوبة والشبكة بعد أعياد الكريسماس مباشرة، بحضور أصدقاء العروسين (هنادي مهنى وأحمد خالد صالح).وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.وتستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.