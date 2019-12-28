خست اوي.. دنيا سمير غانم في إطلالة نحيفة خلال تكريمها كأفضل ممثلة كوميدي

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. هلال تكريمها بجائزة افضل ممثلة كوميدي لعام 201‪9 من برنامج معكم مني الشاذلي .



وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة،بإرتدائها فستان لامع واعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها.



وتميزت دنيا سمير غانم، بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " انتي خسيتي اوي" و "انتي احلويتي لما خسيتي" و " قمررر" و " مبرررروك".



كما وقدمت الفنانة دنيا سمير غانم، فقرة طريفة على الهواء، من خلال تجسيد شخصية لهفة، وبيلا، ولولي وهدية، خلال استلام جائزة أفضل ممثلة كوميدية في عام 2019.