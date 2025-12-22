قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
Oppo تعلن رسميًا موعد إطلاق Pad Air 5 وتكشف عن تصميمه الجديد

لمياء الياسين

قد يُقدّم جهاز أوبو اللوحي الجديد تجربة بصرية فائقة بفضل شاشته. وقد نشرت الشركة مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا جديدًا لجهاز أوبو باد إير 5، مؤكدةً وجود شاشة أطول ودقة أعلى وسطوع أكبر مقارنةً بسابقه. إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات شاشة جهاز أوبو باد إير 5

 كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن جهاز Oppo Pad Air 2 في عام 2023 بشاشة LCD طويلة مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K ومعدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 400 شمعة.

 وبينما كان من المتوقع أن يحقق جهاز Pad Air 3 نجاحًا كبيرًا ، يبدو أن الشركة تتخطى هذا الجيل مباشرةً إلى Oppo Pad Air 5. وقد أكدت الملصقات التشويقية الآن أن Oppo Pad Air 5 سيأتي بشاشة أكبر مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.8K وسطوع يصل إلى 900 شمعة.


أوبو باد إير 5
 

يتميز الجهاز بتقنية تقليل الضوء الأزرق وتجربة مشاهدة خالية من الوميض. وتشير بعض الشائعات إلى أن جهاز Oppo Pad Air 5 هو نسخة مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus Pad Go 2 الذي أُعلن عنه مؤخرًا. 

لذا، نتوقع أن يدعم هذا الطراز تقنية Dolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز. ويحتوي جهاز Pad Go 2 على معالج Dimensity 7300 Ultra، والذي قد يعود أيضًا في جهاز Pad 5 Air.

تم تأكيد أن جهاز Oppo Pad Air 5 سيعمل بنظام ColorOS 16 المُعدّل، وسيُزوّد ​​ببطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير. 

قد كشفت صفحة الطلب المُسبق أن الجهاز سيُطرح بنسختين: نسخة تدعم الواي فاي فقط، ونسخة تدعم الواي فاي و5G. 

كما سيتوفر بألوان متعددة، هي: الرمادي ، والبيج ، والوردي .

جهاز Oppo Pad Air 5 جهاز أوبو جهاز أوبو اللوحي جهاز Oppo Pad Air 2 جهاز Pad Air 3 Oppo Pad Air 5

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة الصرف الصحي بالمقطم

الزراعة: توزيع 100 طن تقاوي شعير و33 ألف شتلة زيتون لدعم مزارعي سيدي براني والسلوم

صالون ثقافي يؤكد: مصر والصين تمتلكان تاريخا طويل وتقاليد فكرية عميقة

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

