Oppo تعلن رسميًا موعد إطلاق Pad Air 5 وتكشف عن تصميمه الجديد

قد يُقدّم جهاز أوبو اللوحي الجديد تجربة بصرية فائقة بفضل شاشته. وقد نشرت الشركة مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا جديدًا لجهاز أوبو باد إير 5، مؤكدةً وجود شاشة أطول ودقة أعلى وسطوع أكبر مقارنةً بسابقه. إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات شاشة جهاز أوبو باد إير 5

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن جهاز Oppo Pad Air 2 في عام 2023 بشاشة LCD طويلة مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K ومعدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 400 شمعة.

وبينما كان من المتوقع أن يحقق جهاز Pad Air 3 نجاحًا كبيرًا ، يبدو أن الشركة تتخطى هذا الجيل مباشرةً إلى Oppo Pad Air 5. وقد أكدت الملصقات التشويقية الآن أن Oppo Pad Air 5 سيأتي بشاشة أكبر مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.8K وسطوع يصل إلى 900 شمعة.



أوبو باد إير 5



يتميز الجهاز بتقنية تقليل الضوء الأزرق وتجربة مشاهدة خالية من الوميض. وتشير بعض الشائعات إلى أن جهاز Oppo Pad Air 5 هو نسخة مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus Pad Go 2 الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

لذا، نتوقع أن يدعم هذا الطراز تقنية Dolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز. ويحتوي جهاز Pad Go 2 على معالج Dimensity 7300 Ultra، والذي قد يعود أيضًا في جهاز Pad 5 Air.

تم تأكيد أن جهاز Oppo Pad Air 5 سيعمل بنظام ColorOS 16 المُعدّل، وسيُزوّد ​​ببطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير.

قد كشفت صفحة الطلب المُسبق أن الجهاز سيُطرح بنسختين: نسخة تدعم الواي فاي فقط، ونسخة تدعم الواي فاي و5G.

كما سيتوفر بألوان متعددة، هي: الرمادي ، والبيج ، والوردي .