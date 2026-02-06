مشادة على الركن| ضبط منادي سيارات بعد تداول فيديو لخلاف مع سائق

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على منادي سيارات بعد تضرر أحد الأشخاص منه بسبب طلب مبلغ مالي مقابل إيقاف سيارته في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لطلب مبلغ مالي مقابل إيقاف سيارته بالقاهرة.

تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مستأجر جراج أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل) ، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية مع قائد سيارة لخلاف حول دفع مبالغ مالية نظير إيقاف السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .