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فن

تفاصيل أزمة الرقابة مع فيلم يوم وليلة بسبب علاقة مسيحى ومسلمة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
درة
درة
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محمد نبيل
دخل صناع فيلم يوم وليلة فى أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية قبل أن تسمح بطرح الفيلم فى دور العرض يوم 6 يناير المقبل، وذلك على خلفية علاقة صداقة وحب جمعت شاب مسيحى بفتاة مسلمة ضمن الأحداث.

الفيلم سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب في شهر أكتوبر الماضى، وحصل فيه أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية.

وتم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان «مالمو» للسينما العربية للعرض في ختام فعاليات الدورة التاسعة وهو العرض العالمى الأول للفيلم.

يشارك في بطولة فيلم «يوم وليلة» كل من خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة وشادى أسعد، وهو من تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم.
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