ماذا يحدث عند تناول ملعقة زيت الزيتون على الريق؟

نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد ،بتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق، لهذه الأسباب وهى:
- مصدر غنيّ بمضادات التأكسد
- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
- يساعد على نقصان الوزن
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
- يعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي
- مصدرٌ للدهون الصحيّة
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
- يساعد على تقليل آلام المفاصل والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب
- مصدر غنيّ بمضادات التأكسد
- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
- يساعد على نقصان الوزن
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
- يعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي
- مصدرٌ للدهون الصحيّة
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
- يساعد على تقليل آلام المفاصل والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب