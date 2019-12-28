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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث عند تناول ملعقة زيت الزيتون على الريق؟

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد ،بتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق، لهذه الأسباب وهى:

- مصدر غنيّ بمضادات التأكسد
- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
- يساعد على نقصان الوزن
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
- يعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي
- مصدرٌ للدهون الصحيّة
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
- يساعد على تقليل آلام المفاصل والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب
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