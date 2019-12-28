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رشا مجدي: درة النيل تستعد لاحتفالات رأس السنة الجديدة ..فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن البلاد تشهد حالة عامة من الاستقرار والأمان في كل القطاعات لما تم تحقيقه من استثمارات وبنية تحتية قوية، مشيرة إلى انعكاس حالة الاستقرار على قطاع السياحة الذي يعد أحد مصادر الدخل القومي المصري، مضيفة أن مجموعة من التقارير الدولية أقرت بعودة قطاع السياحة في مصر على قوائم المنافسة الدولية.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تتمتع بمدن سياحية مصنفة عالميًا ومنها المدينة الساحرة درة النيل محافظة أسوان، التي تستقبل في تلك الفترة عددا كبيرا من السياح، ويزيد نشاط حركة الطيران نحوها لقضاء إجازة رأس السنة.

وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن أسوان إحدى المحافظات التي ينبع منها النيل ويوجد بها الكثير من الآثار والمعابد الرائعة ومجموعة من الأماكن السياحية ومنطقة النوبة وأهلها الطيبين البشوشين.

وذكرت الإعلامية رشا مجدي، أن من الآثار والمعابد التي تتمتع بها أسوان، كلًا من معبد إدفو ومعبد كوم أمبو معبد فيلة ومعبد كلابشة وأيضًا المسلة الناقصة، والسد العالي وروعة بنيانه، والنوبة والمدينة النباتية، وليس هذا فقط ما يوجد في أسوان ولكن يجب على العالم كله ان يزورها لاكتشاف ما بها من كنوز تعيد الحياة والروح الى النفوس.

وأوضحت أن قطاع السياحة يواصل تقدمه في تحقيق أرقام غير مسبوقة فيما يتعلق بالإيرادات السياحية يومًا بعد يوم، وأن بيانات حديثة للبنك المركزى أظهرت ارتفاع إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وبحسب بيانات المركزي ، إن نسبة النمو الارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوى، لافتة إلى أن ذلك يدعم تعافي القطاع من أزمته خلال السنوات السابقة.
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