بابا نويل يوزع الهدايا على السائحين فى معابد الأقصر| شاهد

قامت لجنة التسويق الثقافية بالأقصر اليوم الأربعاء بتنفيذ مبادرة تهدف الى تنشيط السياحة والترويج لها بطريقة مختلفة عن طريق توزيع هدايا فرعونية والورود على السائحين بالمعابد من خلال شاب يرتدى زى بابا نويل احتفالا بأعياد الكريسماس.



وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك وسط فرحة الأطفال الذين تسارعوا لأخذ الصور التذكارية مع بابا نويل معبرين عن سعادتهم بهذه الهدايا التي كانت عبارة عن تماثيل مقلدة من الالباستر وورق بردى وجعران.



وقال رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر محمد عثمان ، ان هذه المبادرة تقام للعام الثانى على التوالى وهى تهدف الى تنشيط السياحة وارسال رسائل أمان لجميع العالم ، وان مثل هذه المبادرات تنعكس بشكل ايجابي على القطاع السياحي موضحا ان نسب الإشغال السياحي ارتفعت معدلاتها هذا العام تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة حيث وصلت نسبة الاشغال الى 90% وهى تعتبر اكبر نسبة شهدتها الاقصر عقب احداث ثورة 25 يناير 2011 .

