AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غرفة شركات السياحة بأسوان تتوقع ارتفاع الإشغال إلى 90% مع احتفالات أعياد الميلاد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
أسوان - صورة تعبيرية
أسوان - صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان خيرى محمد على، إن الموسم السياحى الحالى مبشر جدا بتوافد عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على مدن المحافظة ، خاصة أسوان وأبو سمبل وإدفو وكوم أمبو، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضح خيرى - فى تصريح - أنه من المتوقع أن تزيد نسب الإشغال السياحى للفنادق العائمة والثابتة لتصل إلى نحو 90% مع احتفالات رأس السنة الجديدة الميلادية الجديدة ، مؤكدا أن الأفواج السياحية التى تزور أسوان حاليًا تحرص على الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والأثرية ومنها معابد فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو وكلابشة والمسلة الناقصة، علاوة على السد العالى والرحلات النيلية والبيوت النوبية والحديقة النباتية ومتحفى النوبة والنيل ومقابر النبلاء والسوق السياحى، وغيرهم من المواقع السياحية والأثرية داخل أسوان.

ونوه رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان بأن الموسم السياحى الحالى مبشر ، ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال السنوات الأخيرة، فى ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجعت زي 2010.. 100% نسبة الإشغال السياحي بالأقصر في أعياد الكريسماس

أنت حبيبي والخروج: ملوك وآلهة .. أسوان قبلة السياحة الفنية المحلية والعالمية

أسوان فى ثوبها الجديد .. عاصمة الشباب الأفريقى تتزين وتتجمل لتكون في أبهى صورها لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة ديسمبر الحالى .. ومتوقع زيادة نسبة الإشغال السياحي لـ 100 %.. صور

شركات السياحة : منتدى أسوان للسلام والتنمية يروج للمقصد الثقافى

الكريسماس بشكل مختلف في أسوان.. أجمل مقاصد العالم السياحية جاهزة لاستقبال زائريها.. وتنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس

برامج متنوعة بالفنادق.. أسوان جاهزة لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس

ترشيحاتنا

القيعي:عقوبة سيد عبد الحفيظ بالتوبيخ لأنه مهذب ومرتضى منصور لم يرضخ للإيقاف

بـ 811 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية بـ الإسكندرية.. فيديو

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

AdvertisementS

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إيقاف برنامج Arab wood على قناة روتانا| تفاصيل

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

شكوى الأهلي ضد مرتضي منصور.. القيعي يفتح النار على اللجنة الخماسية

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء